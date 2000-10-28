Иркутская художница создает картины на… немытых машинах 15:04, 11 апреля 2018 г.



Грязь как источник вдохновения. Для кого-то ранняя весна - серые будни, а для иркутянки Екатерины Максимовой расцвет творчества. Пыльные машины стали для девушки холстом. Как грязные автомобили превращаются в повод для улыбки, наблюдала съемочная группа программа "Новости".

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Грязь - тоже отличный материал для творчества. Это доказала иркутянка Екатерина Максимова. Толстый слой пыли может создать даже несколько оттенков, как грифельный карандаш. Для рисунка всего-то нужны немытая несколько дней машина, вода и ватные палочки. А дальше простор для фантазии. Любимые сюжеты у художницы - герои фильмов и мультиков.

Свою первую картину на машине Екатерина нарисовала два года назад. Друг попросил сделать свою машину ярче. К затее девушка отнеслась с осторожностью, рисунок может повредить лакокрасочное покрытие. Но все же решилась попробовать. Несколько часов - и машина стала баннером к американскому мультику.

Екатерина начала рисовать еще в юности. Сейчас художнице нравится создавать шаржи, особенно когда вдохновляют люди. Пастель, акварельные карандаши - девушке интересно пробовать новые материалы. Ну а холсты с мотором - еще одна сторона любимого дела. "Это необычный способ отвлечения от повседневной жизни, от работы, потому что мы все в рутине, в суете, а когда ты рисуешь, уходят ненужные мысли, сосредотачиваешься на чем-то ненасущном. Чем больше люди будут распространять, повторять, пробовать на машинах рисовать - это будет достойная похвала за наше творчество", - говорит Екатерина Максимова, художница.

Художественного образования у девушки нет, да и работа совсем не связана с творчеством. Екатерина - первый помощник руководителя в организации. В планах у мастера создать серьезную работу, к примеру кадр из фильма. Екатерина на этот случай уже перестала мыть свою машину. Ну а мультипликационные герои в исполнении художницы уже мчатся по городу и дарят улыбки прохожим.