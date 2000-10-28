Проект благоустройства набережной Ушаковки рассмотрят на депутатских слушаниях в Иркутске 15:00, 11 апреля 2018 г.



Депутаты, общественники и бизнесмены Иркутска обсуждают, как должна выглядеть набережная Ушаковки. Проект предполагает благоустройство прибрежной полосы от места впадения реки в Ангару до улицы Фридриха Энгельса. Это три километра - по полтора с каждого берега.

Здесь появятся прогулочные и зеленые зоны, скейт-парк, велодорожки, рампы для роллеров. Дополнят набережную несколько новых транспортных развязок. Эти идеи собираются реализовать с помощью частных инвестиций. Уже сейчас о своем желании участвовать в работе заявили несколько компаний. Инвестором готов выступить также депутат думы Иркутска Григорий Резников. Народный избранник предлагает присвоить набережной имя известного поэта и актера. "Она будет приурочена к имени Владимира Высоцкого. На набережной будет располагаться культурно-выставочный центр Высоцкого, в котором, как предполагается, молодые коллективы будут собираться и проводить так называемые творческие вечера", - сообщил Григорий Резников, депутат думы г.Иркутска.

Строительство новой набережной предлагают разделить на несколько этапов. Сначала планируют благоустроить два берега в границах улиц Фридриха Энгельса, Франк-Каменецкого, Радищева, Освобождения и Юлиуса Фучика. Вопрос об обновлении набережной реки Ушаковка рассмотрят на депутатских слушаниях.