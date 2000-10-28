Иркутск занял шестое место в рейтинге гостеприимности 14:24, 11 апреля 2018 г.



Иркутск занял шестое место в рейтинге гостеприимности городов России, набрав 84% положительных откликов путешественников. Об этом сообщает один из популярных туристических онлайн-порталов.

Сервис изучил отзывы гостей Иркутской области за последний год. Люди отмечают высокий уровень предлагаемого жилья. На первом месте в рейтинге Суздаль, за ним Псков, Калининград, Краснодар, а замыкает пятерку Новосибирск. Помимо Иркутска, в ТОП-10 вошли Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Москва оказалась на 18-м месте. Гостеприимность столицы оценили в 78%.