Детская молочная кухня Иркутска благодаря новому оборудованию начала выпускать новую продукцию 14:23, 11 апреля 2018 г.



На детской молочной кухне Иркутска модернизировали и приобрели новое оборудование. И на прилавках появились новинки: кефир, приготовленный термостатным способом, а также освежающие напитки, в составе которых сыворотка. Их начали выпускать буквально сегодня. На покупку термостатной камеры ушло около 400 тысяч рублей.

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Сегодня все внимание журналистов приковано к ней, новинке в производственном цехе детской молочной кухни. Это термостатная камера. С ее появлением список продукции расширился. Например, появился кефир. Раньше на предприятии был только один способ производства - резервуарный. Теперь есть и термостатный. "В резервуаре происходит одновременная пастеризация смеси, охлаждение, заквашивание. Потом продукт подается на розлив вниз. Разливается и ставится в термостатную камеру", - рассказывает Ольга Боровская, заведующая лабораторией.

От 10 до 12 часов продукт сквашивается при определенной температуре непосредственно в бутылке, а не в больших емкостях, как при резервуарном способе приготовления кисломолочных продуктов. Сегодня, чтобы обеспечить всех желающих, достаточно 350 литров термостатного кефира - это 700 бутылок. Если интерес будет расти, то и производственные мощности увеличат. "За прошлый год, за 2017 год, мы переработали молока 1 миллион 170 тысяч литров. То есть сюда входило и молоко, и производство творога и кисломолочной продукции. С предыдущими годами, например, к сравнению 2014 год, у нас объемы выросли на 150% где-то", - сообщил Виктор Беляев, директор МУП "Комбинат питания".

Модернизировали и ванную для изготовления творога, она больше прежней в два раза. Теперь в день здесь производят около 500 килограммов творога. А еще почти полторы тонны молока и 8 тысяч стаканчиков для детского питания. Сегодня появилась еще одна новинка: напитки на основе сыворотки. Как только поступит козье молоко, будет и кефир из козьего молока, приготовленный термостатным способом.