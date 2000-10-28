Иркутяне начали сбор подписей в поддержку Ирины Ежовой 14:18, 11 апреля 2018 г.



Сегодня утром жители города у перинатального центра ставили свои автографы под обращением в областной минздрав. В письме говорится о том, что выявленные комиссией недочеты можно устранить, но с сохранением должности главврача за Ириной Ежовой.

Горожане живо откликнулись на призыв в мессенджерах, и всего за час под обращением подписались больше 80 человек. "Такой большой махиной должен управлять человек, который имеет опыт, который имеет знания, который умеет и знает, понимает. Я рожала в 2015 году у Ирины Всеволодовны. Благодаря ей сохранилась жизнь и моя, и моих детей. И когда все это началось, знаете, как личная обида", - сказала иркутянка Анна Филиппова.

Сбор подписей сегодня будет идти в течение всего дня. Затем письмо направят в министерство здравоохранения Иркутской области.