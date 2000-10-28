Запрет на промысел байкальской нерпы решили продлить 14:11, 11 апреля 2018 г.



Минсельхоз страны учел позицию общественных и зоозащитных организаций. Об этом информационному агентству "Новости" сообщил глава ведомства Александр Ткачев.

Напомним, в конце марта на федеральном портале разместили проект приказа о внесении изменений в правила рыболовства для Байкала. Охоту на байкальскую нерпу планировали частично разрешить. Документ вызвал большой общественный резонанс. "Проект приказа об отмене запрета охоты на нерпу был вынесен на обсуждение, как это и положено законодательством, и с учетом позиции общественников это решение не будет принято", - сообщил Александр Ткачев, министр сельского хозяйства РФ.

Промысел нерпы был запрещен в 2009 году. Право добывать тюленя оставили только коренным народам, живущим рядом с Байкалом, и ученым.