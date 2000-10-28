Косули все чаще стали выходить к людям 14:08, 11 апреля 2018 г.



Дикие животные уже массово выходят к людям. В сети появились еще два видео, на которых видно, как по улицам населенных пунктов бегают косули. Так, диких коз заметили в Нижнеудинске и под Ангарском. Заметно, что животные попросту напуганы и могут причинить себе травмы, натыкаясь на заборы. Мы поинтересовались у специалистов, почему лесные жители стали частыми гостями людей и что делать, если вы хотите помочь животному.

"Во-первых, населенных пунктов стало гораздо больше, город расширяется, поселки расширяются. И дома, улицы, проезжие части появляются там, где косули жили испокон веков. Вторая причина - это все-таки многоснежная зима. То есть эта зима отличается от других по количеству вышедших животных, потому что снега много и в лесу с едой в этом году как-то не задалось. Если животное просто мечется по улице, абсолютно здоровое, без всяких признаков повреждений, самый лучший выход - это постараться призвать на помощь соседей, прохожих, кого-то еще (одному человеку сделать это очень сложно потому, что косуля - животное пугливое и непредсказуемое), то есть буквально заградительной стеночкой оттеснять ее куда-то ближе к лесу", - рассказала Людмила Ивушкина, зоолог.

Еще одна большая проблема для животных - множество бродячих собак. Именно они иногда пригоняют косуль из леса в города и поселки. И там копытные часто гибнут. Такой случай произошел недавно в поселке Большой Луг Шелеховского района: дикая коза погибла от зубов дворняг. За последнюю неделю это уже пятый случай выхода животных к людям. Ранее по улицам Усть-Кута разгуливал двухгодовалый изюбрь. Его связали и вывезли в лес сотрудники патрульно-постовой службы. А в пригороде Иркутска, в поселке Березовый, также бегала косуля, но она погибла от рук местного жителя. Теперь нарушителю закона грозит штраф около 130 тысяч рублей.