Акция по донорству костного мозга стартует в Иркутской области 18:46, 10 апреля 2018 г.



Жители могут сдать кровь на типирование и попасть в национальный реестр доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова - мальчика из Удмуртии, который умер от лейкоза. Возраст доноров от 18 до 45 лет. Показания: отсутствие хронических заболеваний.

Данные исследования заносят в национальный регистр потенциальных доноров костного мозга. К донору обращаются, если стволовые клетки подошли кому-то из больных. При лейкозе всего 5% костного мозга способны спасти жизнь, даже когда все остальное лечение уже бессильно. В год в отделение гематологии Иркутской областной больницы поступает до 60 человек с первичными острыми лейкозами. Треть нуждаются в трансплантации стволовых клеток. Акция пройдет Иркутске, Ангарске и Братске с 14 по 25 апреля. Подробная информация и адреса медицинских центров, где можно сдать кровь, есть на сайте Русфонда.