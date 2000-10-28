Если не корректировать численность байкальской нерпы, включится механизм саморегуляции 17:41, 10 апреля 2018 г.



Если не корректировать численность нерпы, то за дело возьмется природа: включится механизм саморегуляции и байкальского эндемика естественным путем станет меньше. Так заявил директор Байкальского филиала "Госрыбцентра" Владимир Петерфельд.

Определенные условия и обстоятельства могут спровоцировать, к примеру, болезнь нерпы. В связи с этим ученые вспоминают ситуацию 80-х годов прошлого века. На Байкале погибло от чумы плотоядных, по некоторым данным, от 7 до 15 тысяч особей. Как попал вирус в экосистему, выяснить так и не удалось. Сейчас на Байкале обитают примерно 125-130 тысяч нерп, а норма для этого животного 80-90 тысяч. "Сейчас в результате повышенной численности будет все равно гибель в естественной среде, от этого никуда не уйдешь. При избытке, при большом количестве произойдет саморегуляция, это же логично, до бесконечности же не может расти численность", - сказал Владимир Петерфельд, директор Байкальского филиала ФГУП "Госрыбцентра".

Причем при саморегуляции потерь может быть больше, чем при промышленной добыче, говорит директор Байкальского филиала "Госрыбцентра". Первым "звонком" он назвал ситуацию осенью 2017 года, когда на Байкале погибло больше 140 нерп. По результатам исследований в нескольких случаях выявили вирусы энтерита и гепатита. Напомним, комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды обратился в Министерство юстиции России и в Генпрокуратуру России, чтобы ведомства провели антикоррупционную экспертизу инициативы Минсельхоза России промышленной добычи нерпы. Сообщает ТАСС.