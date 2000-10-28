Незаконный дом в центре Иркутска стал законным по суду 16:51, 10 апреля 2018 г.



Вместо частного дома возвели четырехэтажное строение в историческом центре Иркутска. Об этом здании на улице Тимирязева мы рассказывали не раз. Несколько лет городские власти боролись с самостроем и в итоге... проиграли. Дом признали законным по суду. Какова дальнейшая судьба "дома со львами", узнала съемочная группа программы "Новости".

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Пенсионерка Лидия Зайцева вот уже пять лет не видит солнца. Именно столько времени у нее под окном не останавливается стройка. Дорогу лучам перегородило вот это, мягко говоря, необычное здание. Все дело в том, что по бумагам это индивидуальный жилой дом. Но со стороны он таким не выглядит. Четыре этажа, сотни квадратных метров, помпезный дизайн. "Вот у нас все льется, все под двери. Зимой гололед, мы пройти никак не можем. Все бежит. Он сказал: куда ни пойдете, ни пожалуетесь - мне уже звонят. Это он нам в открытую сказал", - говорит Лидия Зайцева.

А еще здесь нарушили все возможные строительные нормы, начиная от запланированной этажности (вместо одного сразу четыре) до элементарных пожарных норм. "Примыкание к жилому дому – это, вообще, недопустимо ни по каким нормам. Ни по противопожарным, ни по СанПиНу - санитарно-техническим нормам. И поэтому вообще вызывает удивление возникновение этого объекта именно в этом месте", - отмечает Николай Русановский, строительный эксперт.

Когда стройка еще только началась, соседи обратились с жалобами во все возможные инстанции. Городские и областные власти решили обратиться в суд, чтобы запретить строительство, а затем обязать собственника снести здание. "Решением Кировского районного суда изначально иск, заявленные требования были удовлетворены в полном объеме, объект был признан самовольной постройкой, подлежащей сносу. Однако апелляционная коллегия областного суда отменила указанное решение. Далее неоднократные кассационные жалобы администрации нашей и министерства имущественных отношений были оставлены без удовлетворения", - сообщила Анастасия Парфенова, заместитель руководителя стройнадзора Иркутской области.

Собственник настаивал в суде, что этот дом только для его семьи. Но теперь он сам опровергает свои доводы. Здание явно хотят приспособить под общепит. Разрешения на это у городских властей предприниматель не получал. "В записи государственной регистрации права также указано, что это индивидуальный жилой дом. Индивидуальные жилые дома запрещено использовать в коммерческих целях. За это предусмотрена административная ответственность. Поэтому администрация города Иркутска примет меры в виде обращения в надзорные органы для того, чтобы провели контрольно-надзорные мероприятия в отношении данного факта", - сказал Владимир Григорьев, начальник управления судебной защиты и правовой работы КУМИ г.Иркутска.

"Что я могу сделать в жилом доме? Вы же у себя в жилом доме тоже можете гостей принимать? У нас есть ИП, мы платим налоги. Почему мы не можем использовать свой дом? У нас даже все выполнено в пожарных нормах. У нас требование даже выполнено, что из негорючих. Это мы должны бояться их дома, потому что у них даже огнетушителей нет", - заявил Сергей, арендатор.

Теперь сюда в течение месяца придут проверки. А если хозяин дома все-таки захочет перевести его из ИЖС в коммерческое, то этим только упростит жизнь городским властям. Сотрудники КУМИ снова обратятся в суд с иском о сносе здания по вновь открывшимся обстоятельствам.