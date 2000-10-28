Ветеран СОБРа получил квартиру в подарок от бывшего начальника УБОП УВД по Иркутской области 16:41, 10 апреля 2018 г.



Ключи от новой квартиры вручили сегодня ветерану. Ветерану СОБРа. 30-летний иркутянин оставил службу после тяжелой военной травмы. Ее он получил в командировке на Северном Кавказе. Два года лечения отодвинули на задний план все другие вопросы. Тем неожиданнее и приятнее стал подарок. К тому же достался он не от государства и не от благотворительного фонда. Подробности истории со счастливым концом расскажем в следующем материале.

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Этот вторник, 10 апреля, они еще долго будут вспоминать с замиранием сердца. Новость о том, что дарят новое жилье, сначала посчитали шуткой. Так не бывает. Чтобы молодая семья в один момент стала обладателем трехкомнатной квартиры. Ее Антон Морозов получил в подарок от бывшего начальника УБОП УВД по Иркутской области. Полковник милиции в отставке Петр Ковальчук после выхода на пенсию занялся бизнесом. Как раз за счет его компании и приобрели квартиру в новостройке. "Мнение это было и раньше. Желание, по крайней мере. Но не всегда желания совпадают с возможностями. Тут, конечно, и 25-летие СОБРа. Для меня это подразделение очень близко. Все мы проходили. Вы же прекрасно понимаете, что такое жилище для человека, для семьи. И сам я, в свое время по коммуналкам пришлось пройти. Все это я понимаю, эти судьбы людей. И востребованность в жилье. Насколько это сложно, непросто", - говорит Петр Ковальчук, начальник УБОП УВД по Иркутской области (1996-2000 гг.), замначальника ГУ МВД по Иркутской области (2000-2004 гг.).

А условия действительно оставляют желать лучшего. Семья Антона живет в деревянном доме исторического центра Иркутска. Постройка на метр вросла в землю. Неудивительно, ей около 100 лет. Из современных благ только электричество. Своими силами сотрудник Росгвардии приводил жилье в порядок. В дальнейшем собирались оформлять ипотеку. "Маленечко это все отодвинулось в сторону, с приобретением жилья. Живем да живем. Супруга хотела взять ипотеку. Но как-то так получилось. Есть Бог на свете. Живем у Христа за пазухой, за церковью. Видать, Бог услышал молитвы. В Бога верю. В церковь хожу. Молюсь", - делится Антон Морозов, капитан полиции в отставке.

В специальный отряд быстрого реагирования Антон пришел в 2009 году после того, как закончил институт МВД. Свою работу оперуполномоченный любил и очень ею гордился. Та командировка в Чечню была третьей в карьере бойца.

Теперь у Антона совсем другая жизнь. У него подрастает дочь Маша. Для маленькой девочки постараются как можно скорее привести квартиру в достойный вид и переехать в новое жилье. Кстати, их благодетель - бизнесмен Ковальчук - обещает помочь и с ремонтом.

Совпадение, но именно этот дом Оксана давно присмотрела на сайте объявлений. Проезжая мимо, всегда представляла, как они будут здесь жить. И кто знал, что именно этой мечте суждено исполниться.