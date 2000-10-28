27 апреля в Иркутске стартуют чемпионат и первенство Сибири по бильярдному спорту 14:18, 10 апреля 2018 г.



Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по бильярдному спорту пройдут в Иркутске с 27 апреля по 2 мая. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из семи регионов Сибири. Иркутскую область представят бильярдисты из Ангарска, Шелехова, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского и областного центра.

В первенстве Сибири спортсмены выступят в трех возрастных категориях: мальчики и девочки до 13 лет, юноши и девушки с 13 до 16 лет и юниоры и юниорки с 16 до 21 года. В чемпионате – мужчины и женщины старше 18 лет. Дисциплина, в которой будут состязаться участники, - "динамичная пирамида". Общий призовой фонд составит 300000 рублей.