В микрорайоне Ершовский Иркутска мужчина взял в заложники собственных детей 19:27, 09 апреля 2018 г.



В микрорайоне Ершовский Иркутска мужчина сегодня днем взял в заложники собственных детей. Такая информация появилась в соцсетях города. На место выехал ОМОН и готовился к штурму квартиры. Однако после уговоров мужчина освободил людей и сам сдался полиции. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, захвата заложников не было. Мужчина не был вооружен. Причиной происшествия, скорее всего, стал семейный конфликт. Никто не пострадал. Сотрудники выясняют все обстоятельства происшествия.