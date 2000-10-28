Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с прошлого лета 18:56, 09 апреля 2018 г.



На валютном рынке паника. Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с прошлого лета. Доллар подошел впритык к 60 рублям. И, по прогнозам аналитиков, это далеко не предел. Об этом свидетельствуют данные Московской фондовой биржи. Только за выходные европейская валюта выросла на 0,64%. Последний раз 72-рублевую отметку евро преодолевал в августе прошлого года. Тогда это тоже связывали со снижением мировых цен на нефть и введением в отношении России новых санкций.

"Минимум неделю точно будет сильно прыгать все, что угодно, потому что инвесторы не понимают, что происходит. Но обвал действительно достаточно сильный. Это мы сейчас увидим. Ну а, соответственно, если у нас повалились крупные компании, то, соответственно, весь рынок тоже повалится", - прокомментировала Надежда Грошева, доктор экономических наук.

Напомним, в пятницу Минфин США расширил список санкций против России. В него вошли 24 персоны и 14 компаний. В том числе, российский производитель алюминия - компания "Русал". Глава предприятия уже предупредил о риске технического дефолта по кредитным обязательствам. После этого акции "Русала" рухнули на 47%.