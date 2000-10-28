В Иркутске собираются "подделать "БайкалМоторШоу"? 18:52, 09 апреля 2018 г.



Этим взволнованы поклонники ежегодного традиционного фестиваля авто- и мототехники. Традиционное действие состоится, вот только организаторы другие. Зачем они "позаимствовали" название и чем это может обернуться?

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Яркое летнее событие, которое за 13 лет полюбилось автомобилистам Иркутска и стало очень ожидаемым. "БайкалМоторШоу". На площади перед дворцом спорта "Труд" его проводят каждое лето с 2005 года. В этот раз организаторы решили сделать перерыв. Однако пару дней назад узнаваемые объявления все же появились в Иркутске. Крупными буквами - Байкал мото шоу. И только если приглядеться, становится видно: правильно читать "Байкал шаман проводит Автошоу". Организаторы прежнего фестиваля, мягко скажем, удивились. "Совпадают шрифты, совпадают начертания, структура логотипа. А когда мы зашли на сайт организаторов, то увидели, что и сайт "БайкалМоторШоу", это известное название, совпадает - БМШ. Совпадают фразы из рекламы, ценовая политика, время и место. Все совпадает", - говорит Игорь Верхозин, организатор фестиваля "БайкалМоторШоу".

Отличие, конечно, есть. Например, отсутствие призового фонда. Раньше это был миллион рублей. Однако, говорят организаторы шоу, которое обещают этим летом, главное - не лишать иркутян праздника. К тому же есть что показать: провести "АвтоМотоШоу" затеял основатель музея ретротехники Владимир Астафьев. Обвинения в плагиате, которые появились в соцсетях, считает необоснованными. Хотя некоего умысла в схожести названий не отрицает.

Владимир Астафьев, организатор "АвтоМотоШоу": Там присутствует некий рекламный ход. Мы не хотим оттолкнуть от себя участников, потенциальных клиентов, спонсоров, которые раньше участвовали.

Олег Кочаловский, продюсер "АвтоМотоШоу": То, что мы сделали логотип похожим и кто-то видит полное сходство, это не так. Мероприятие будет называться "Продюсерский центр Байкал Шаман проводит АвтоМотоШоу". То, что там присутствует Байкал, Мото и Шоу совместно, - БМШ. С другой стороны, зачем терять узнаваемость, привлекательность, если мы планируем сделать не хуже, а лучше.

Оправдаются ли надежды? Станет ясно в начале июня. И ясность внесет зритель, правда, уже заплатив за зрелище. А организаторы традиционного "БайкалМоторШоу" сейчас больше переживают за свою репутацию и подчеркивают, что к предстоящему празднику отношения не имеют.