В Иркутском зоопарке рысь и енот воспитывают двух медвежат 18:45, 09 апреля 2018 г.



Няньки с усами. В Иркутском зоопарке рысь и енот воспитывают… двух медвежат. Двухмесячные Тема и Маня - сейчас главные любимцы. Самые маленькие, но и самые хлопотные питомцы. Каково это: держать на руках медведя, узнавала съемочная группа программы "Новости".

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Такие нежности медвежьим детям позволяют только ради съемок на камеру. Привыкать к человеку настолько все-таки опасно: уже через два месяца эти малыши станут в два раза больше в размерах. А пока с ними нянчится буквально весь зоопарк. Но главный воспитатель и предводитель их детских забав - рысь Алена. Мохнатая кошка сама еще подросток, но на правах старшей учит косолапых животным премудростям, тем самым очень помогая дрессировщикам: уж слишком много внимания требуют маленькие медвежата. "Кушают они ночью каждые два часа - за ними глаз да глаз. В их воспитании нам помогает сибирская рысь, в том числе. Помимо собак, и рысь с ними нянчится. Мы запускаем их к Алене, она к ним подходит, трется о них лбом, они ей уши сосут. Это нормально у нас, как и с собаками", - рассказывает Андрей Абрамов, сотрудник зоопарка.

Этот зоопарк вообще похож на одну большую дружную семью. Козлята, свиньи, волки делят территорию по-соседски и почти не ссорятся. Но главный сорванец здесь - енот Жорик. Дрессировщики говорят: такого наглого зверя они не видели давно. Он ворует мясо прямо у рыси из тарелки и ездит верхом на медвежатах. Косолапые, кстати, здесь самые новенькие. Всего месяц назад их перевезли из другого города. Но за это время к Мане и Теме все успели привыкнуть и привязаться.

Маня и Тема сейчас, как и все малыши, в основном едят и спят. Кормят их кашей - это овсянка и манка, а также коровьим молоком. В приюте эти малыши будут еще месяца два, а потом их переведут в большие взрослые вольеры.

Постоянное место жительства у медвежат будет в Листвянке. Там их уже ждет годовалый медведь Миня. Впрочем, и сами медвежьи дети уже к лету станут довольно большими подростками. А пока малышей можно успеть погладить и даже покормить из бутылочки.