Осторожно, нечестный риелтор! Без денег и без квартиры осталась семья из Иркутска после сделки 18:43, 09 апреля 2018 г.



Предпринимательница под расписку взяла крупную сумму от клиентов, но в установленный срок деньги не вернула. Пострадавшие обратились в суд. Но вряд ли им вернут все сбережения в короткие сроки. Долгов у риелтора накопилось достаточно. Ведь это не первый случай обмана в ее практике.

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Квартира в ново-ленинской пятиэтажке так и осталось несбыточной мечтой. Сюда еще в середине зимы собиралась переехать Анастасия Барковская. Теперь она вместе с сыновьями-подростками живет у матери и брата. Впятером в одной квартире. А начиналось все как обычно: женщина с двумя детьми решила поменять квартиру-студию на что-нибудь более просторное. "Заключили предварительный договор с покупателем. Вещи уже завезли некоторые. Кухонный гарнитур завезли, кровати, холодильник, посуду. Уже собирались после сделки сами заезжать", - рассказывает Анастасия Барковская, потерпевшая.

Миллион и семьсот тысяч рублей. Сумма от продажи прежней жилплощади в точности совпадала с ценой новой квартиры. Такой удачный вариант помогла найти риелтор. Хозяйка небольшой фирмы во всем помогала клиентам. Вот и крупную сумму денег предложила взять на хранение. Естественно, под расписку. Сроком до 6 февраля. "Ну что она обещает: отдам-отдам. А уже три месяца, и денег нет. Никак не отдает нам. Мы хотели другую квартиру. Она не пришла на сделку. Договор заключили на ту квартиру. А она не пришла. Людей обманула. И нас тоже", - жалуется Зинаида Барковская.

Уже после неудачной сделки женщины узнали: они не первые потерпевшие. На риелтора завели три уголовных дела по статье "Мошенничество". И схема везде аналогичная. Одна из обманутых - сирота. И жилье получила от государства.

Барковские тоже обратились в суд. Но даже при положительном решении взыскать огромную сумму не так-то просто. "Денежных средств мы все равно не получим, потому что у Барановой многочисленные долговые обязательства. Судебный пристав может исполнить решение суда только в случае, если у должника имеются денежные средства для того, чтобы взысканную по решению суда задолженность погасить", - поясняет Наталья Звонкова, юрист.

Решение суда юристы собираются обжаловать. Они уверены: на риелтора нужно заводить еще одно уголовное дело. Ведь это мошенничество в особо крупном размере. Весомый аргумент для нарушительницы, чтобы она быстрее возместила семье потери. Других сбережений у Барковских нет. А им еще несколько лет нужно выплачивать кредит. Его взяли, чтобы сделать ремонт в прежней квартире.