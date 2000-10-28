Проблемы малого и среднего бизнеса обсудили на круглом столе в Законодательном собрании Иркутской области 18:21, 09 апреля 2018 г.



Только 5% россиян сегодня хотят иметь малый или средний бизнес. В то время как в других странах этот показатель около 25%. Такие данные озвучили сегодня на круглом столе в Законодательном собрании Иркутской области. Какие проблемы есть у предпринимателей и каковы пути их решения, говорили депутаты, члены областного правительства, представители муниципалитетов, в том числе моногородов. К депутатам часто поступают обращения от бизнесменов: вроде на бумаге поддержка есть, но на деле получить ее очень сложно.

Ольга Носенко, председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области: Согласно посланию президента РФ, доля малого и среднего бизнеса в нашей стране к 25 году должна составить 40%. На сегодняшний день эта цифра составляет 21%. Например, в Америке этот показатель равен 55%.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области: На самом деле это действительно большой интерес Законодательного собрания, для того чтобы вы могли работу свою строить открыто, обращаться, получать обратную связь от всех наших инструментов развития малого предпринимательства и среднего, и это очень важно, мы придаем этому очень большое значение.

"Мы хотим поменять ситуацию в Иркутской области", - заявил спикер Заксобрания. Чтобы предприниматели региона были конкурентоспособными в масштабах всей страны.