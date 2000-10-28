Гала-концерт завершит международный фестиваль "Джаз на Байкале" в Иркутске 17:48, 09 апреля 2018 г.



Фестиваль завершается, но музыка остается. Сегодня в Иркутске закрывают международный фестиваль "Джаз на Байкале". В музыкальном театре состоится гала-концерт. Сегодня иркутяне услышат джаз во всей его многогранности. На сцене выступит представительница традиционной джазовой школы - певица из США Клаудиа Элиаза. И ее соотечественник, представляющий современные композиции, мультиинструменталист Квентин Мур. Он исполнит соул и R"n"B.

А днем на сцене музтеатра подвели итоги детско-юношеского эстрадно-джазового конкурса. В нем участвовали десятки исполнителей из разных городов России. Гран-при удостоился иркутский ансамбль Jazz Friends. В этом году в жюри были не только музыканты и педагоги, но и известный американский продюсер Джефф Эдельман.

Джефф Эдельман, продюсер, США: Прежде всего, я был вообще удивлен уровнем исполнителей, потому что я был настроен, что это будет что-то такое детское, несерьезное. Меня поразило, что все были очень хорошо подготовлены.

Клаудиа Элиаза, вокалистка, США: Россия, как матрешка, раскрывается для нас с каждым приездом все больше. Мы очень счастливы открывать для себя эту страну, ее культуру, традиции, историю. Я ценю эту возможность всем сердцем.

Также во время фестиваля провели пасхальный благотворительный концерт "У добра нет границ" и мастер-классы для юных музыкантов. "Джаз на Байкале" на несколько дней превратил Иркутск в большую и современную сценическую площадку, ведь начинался праздник с музыкального парада по 130 кварталу. Фестиваль собрал лучших джазменов мира в столице Восточной Сибири уже в 13 раз.