Для единственной девочки в Сибири с пересаженным сердцем приобрели необходимое лекарство
16:53, 09 апреля 2018 г.
Лекарству быть. Для единственной девочки в Сибири с пересаженным сердцем приобрели препарат, рекомендованный индийскими трансплантологами. Минздрав Иркутской области закупил оригинальное лекарство, необходимое Вике Ивановой. Препарат приобрели в полном объеме, что позволит обеспечить ребенка на весь год. Теперь родители девочки смогут ежемесячно получать лекарство в аптеке по рецепту врача.