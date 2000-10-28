Иркутские волейболистки уступили в финале "Северянке-2" 14:24, 09 апреля 2018 г.



Золото было близко, но победа ускользнула. Иркутские волейболистки уступили гостьям из Череповца в финале чемпионата России среди женских команд лиги Б. Игра закончилась со счетом 1:3. Матч был напряженным и нервным.

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Это была во всех смыслах решающая игра для "Ангары". Либо золото чемпионата страны среди женских команд высшей лиги Б, либо безмедальное 4-е место. И в первой партии иркутянки показали невероятную волю к победе. Соперницы шли вровень, не допуская разницу в счете больше трех мячей. И все же первый игровой отрезок остался за нами - 26:24.

Яростная поддержка трибун помогала "Ангаре" и во второй, тоже почти равной партии. "Северянка-2" не давала спуску иркутянкам. И с небольшим отрывом оставила второй период за собой - 23:25.

А дальше то ли сдали нервы, то ли иссякли силы, то ли начались тактические сбои - волейболистки "Ангары" стали часто ошибаться. И практически все атаки "Северянки" оказывались удачными.

В четвертой партии казалось, что игра "Ангары" выровнялась. Девушки бились отчаянно, из последних сил. Иркутские волейболистки показали себя настоящими бойцами, способными не сдаваться и выровнять даже разгромный счет. В какой-то момент на табло было 18:18. И все же это была битва не только выносливости и техники, но также крепких нервов и силы воли. Решающий мяч - и победа Череповца - 25:19. "Мы очень хотели занять первое место. Мне кажется, нас немного подвели нервы. Ну лично меня подвели нервы в конце. Мы играли дома, мы должны были показать свой максимум, только этого от нас ждали. Мы выложились по полной, мы сыграли так, как могли", - сказала Мария Горбунцова, игрок ВК "Ангара".

Иркутянки уступили команде, на базе которой по решению федерации волейбола России скомплектовали юношескую сборную страны. Практически все спортсменки 2000-2001 года рождения. Из них шесть - кандидатки в национальную сборную. "Из них здесь три чемпиона Европы, в том году был чемпионат Европы. И три игрока, которые были бронзовыми призерами на чемпионате мира. За счет того, что характер проявили, те надломились, как ни странно. Они вроде постарше, но они надломились. И второе преимущество, я думаю, что мы все-таки оказались по технике посильнее на блоке, мы на блоке их переиграли. И постабильнее мы на приеме", - прокомментировал Александр Кариков, главный тренер ВК "Северянка-2", г.Череповец.

Итак, череповецкая "Северянка-2" - чемпион России по волейболу среди женских команд высшей лиги Б. Второе место у самарской "Искры". Бронза досталась "Рязани". А иркутянки после отпуска начнут готовиться к новому сезону, чтобы победить. Финальная игра показала: они точно на это способны.