с 18 по 20 мая в областном центре пройдет II Международный книжный фестиваль 14:17, 09 апреля 2018 г.



Дмитрий Глуховский, Наринэ Абгарян, Андрей Геласимов, Гузель Яхина - это лишь некоторые писатели, которые приедут в Иркутск на II Международный книжный фестиваль. Большое событие пройдет с 18 по 20 мая. На площади у Дворца спорта "Труд" установят 68 палаток, где свои книги представят более 120 российских и зарубежных издательств. В четырех больших шатрах пройдут встречи с писателями, издателями, литературными критиками, лекции, мастер-классы и дискуссии.