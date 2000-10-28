В Иркутске начался 11 областной Пасхальный фестиваль "Дорогою добра" 14:15, 09 апреля 2018 г.



От серьезных произведений мировой классики до русских сказок. В Иркутске начался 11 областной Пасхальный фестиваль "Дорогою добра". Из 30 театральных коллективов организаторы мероприятия отобрали 12 . Постановки представят в ближайшие три дня на сцене театра кукол "Аистенок".

Открылся фестиваль спектаклем "Сказка о царе Салтане" детского театра "Вдохновение". Александр Пушкин в этом году оказался в числе фаворитов. Сразу четыре постановки по произведениям этого автора. Тема репертуара фестиваля, как обычно, свободная, главное, чтобы актеры несли со сцены любовь и добро. Правда, говорят организаторы, бывает, что зрители удивляют и не всегда приятно. "В самые сложные моменты, связанные со смертью человека, со сложной ситуацией, в зрительном зале были смешки. Мне было не совсем понятно, что в современном подростке вызывает смех? Попытался поговорить с детьми, отрезвить что ли", - сказал Евгений Прохоров, председатель оргкомитета фестиваля "Дорогою добра", протоиерей.

Правда, такая реакция, скорее, исключение. Чаще юный зритель бывает благодарным. Познакомиться с творчеством современных детских и юношеских театральных коллективов можно до 11 апреля. В программе Пасхального фестиваля ежедневно по несколько спектаклей. С утра и до вечера.