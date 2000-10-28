Светлую Пасху встретили православные христиане 14:12, 09 апреля 2018 г.



Праздник праздников. Светлую Пасху встретили православные христиане. Торжественные службы прошли и в храмах Иркутска. Готовились серьезно: верующие выдержали Великий пост, а перед Великим Воскресением стряпали куличи и красили яйца.

Продукты лучше натуральные, к примеру, яйца от домашних кур, все ингредиенты за несколько часов нужно достать из холодильника. Вот, пожалуй, основные секреты домашнего кулича, рассказывает Лидия Грабовская. Но главное, делать все с любовью и хорошим настроением, тогда тесто будет воздушным и легко поднимется. Лидия изучает множество рецептов, чтобы выбрать лучший. Пока куличи румянятся в духовке, вся семья красит яйца. К делу подходят творчески и стараются пробовать новые способы украшения. Разгуляться фантазии позволят и куличи. Каждый символ праздника со своим рисунком. "Пасха - семейный праздник и, в общем-то, самый главный в жизни православного человека. Недаром же говорят: Праздник Праздников, Торжество Торжеств. У нас принимает участие вся семья: и папа у нас участвует, и ребенок с большим удовольствием. Мы ждем этого праздника и готовимся все вместе", - признается Лидия Грабовская.

Крестным ходом встречают Светлое Христово Воскресенье. Службы начинаются вечером в Великую Субботу. Ровно в полночь верующие со свечами в руках вышли из храмов и под звон колоколов совершили торжественное шествие. Праздник Светлой Пасхи встречают с особым чувством.

- С радостью, со светлыми чувствами, как у всех. Пришли с детьми, детям решили показать, что это такое.

- Пасха - для нас это самый главный праздник, праздник Воскресения Христова. Выдержали весь пост, Страстную неделю, и вот, собственно, сам праздник, на него пришли.

А после крестного хода началась торжественная литургия. Сегодня у православных началась Светлая седмица. На этой неделе нет постных дней. А каждый желающий может подняться под купол любого храма и позвонить в колокола.