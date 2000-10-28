Предупреждение паводков: 76 гидрологических постов работают в Иркутской области 14:08, 09 апреля 2018 г.



76 гидрологических постов для мониторинга паводковой обстановки в Иркутской области выставило МЧС. 49 стационарных и 27 временных. Также ситуацию наблюдают старосты населенных пунктов. Пока обстановка стабильная и развивается в соответствии с прогнозом.

На реках проводят распилы льда. В минувшие сутки такие работы осуществляли на реках Лена и Зима. Чернение льда провели в Усть-Кутском районе на реке Ния. Спланировали работу пяти оперативных групп, на их вооружении 14 единиц техники, плавсредства, вертолет Ми-8 и беспилотники.