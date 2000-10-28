Дачники вышли на пикет в центре Иркутска 14:05, 09 апреля 2018 г.



Грустная история садоводства под названием "Веселое". Дачники вышли на пикет в центре Иркутска. В течение 20 лет они не могут оформить участки в собственность. А теперь боятся и вовсе лишиться своих огородов.

В 1997 году после развала колхоза земли в 10-ти километрах от областного центра распределили среди пайщиков. А 25 гектаров передали железной дороге в бессрочное пользование. На этом месте появилось садоводство. Дачники своими силами установили забор, отсыпали дороги, провели воду и свет, годами удобряли и возделывали землю. И только несколько лет назад выяснилось, что официально оформить свои участки они не могут. При передаче в бессрочное пользование право собственности не было оформлено. Из-за этой юридической ошибки началась череда судебных тяжб. Теперь представитель пайщика предлагает садоводам выкупить участки под сельхознужды. Но в этом случае все постройки, в том числе дачные дома, необходимо будет снести. "В течение стольких лет, имея на руках решение суда, мы не можем приватизировать свою землю. Нам чиновники без конца ставят препоны, преграды. Большой вопрос: почему? Почему мы не можем платить земельный налог? Почему мы не можем владеть своей землей?" – говорит Валентина Никулина, член садоводства "Веселое".

Люди боятся потерять то, что нажито годами. Большая часть проживающих в садоводстве - это пожилые люди, которые не имеют возможности совершить крупную покупку.