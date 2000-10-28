Деятельность "черных" лесорубов пресекли в Балаганском районе 14:03, 09 апреля 2018 г.



56 миллионов рублей - в такую сумму оценивают ущерб от деятельности "черных" лесорубов в Балаганском районе. Объемы незаконной рубки сосны внушительные - больше 8,5 тысяч кубометров. Сотрудники полиции задержали на месте девятерых мужчин, а также изъяли спецтехнику, бензопилы и сортимент леса. Уголовное дело возбудили по статье 260 уголовного кодекса "Незаконная рубка леса в особо крупном размере". Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Двоих фигурантов дела заключили под стражу.