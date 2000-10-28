Иркутянин выпал из маршрутки на полном ходу 14:00, 09 апреля 2018 г.



20-летний иркутянин выпал из маршрутки №30 в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска на полном ходу. Он получил серьезные травмы: множественные ссадины, ушибы и сотрясение головного мозга. Сейчас его обследуют врачи. По словам родственников пострадавшего, водитель отказывается признавать свою вину. Но именно он не закрыл двери автобуса и начал движение. После лечения пострадавший планирует обратиться в суд.

А буквально несколько дней назад подобный случай имел место в Ангарске. Там водитель маршрутки зажал дверьми ногу пенсионерки и протащил пассажирку несколько метров по асфальту. Серьезных травм удалось избежать. Водитель объяснил произошедшее плохой видимостью.