В Иркутске стартовал 13-й Международный фестиваль "Джаз на Байкале" 18:46, 06 апреля 2018 г.



В Иркутске настало время джаза. Сегодня открылся 13-й Международный фестиваль "Джаз на Байкале". Уже по традиции музыканты дали старт празднику массовым шествием по 130 кварталу. Парад начался от скульптуры Бабра.

Большой колонной, исполняя джазовые композиции, музыканты прошли до торгового центра. И вовлекали в шествие удивленных прохожих. Так, "Джаз на Байкале" сегодня объединил сотни людей. В этом году фестиваль посвятили 100-летию джаза. "Негласно 2018 год - это столетие джаза. И поэтому мы решили парад сегодня начать, как в Новом Орлеане, когда 100 лет назад маршировали уличные музыканты, играли яркие композиции. И у нас сегодня будет период новоорлеанского джаза", - рассказал Александр Филиппов, художественный руководитель фестиваля "Джаз на Байкале".

Завершилось шествие концертом в торговом центре. Итак, фестиваль "Джаз на Байкале" открыт. Он продлится до 9 апреля. В рамках фестиваля проведут детский конкурс, в нем участвуют лучшие юные исполнители из десятков городов России. Для иркутских ценителей джаза выступят певица и гитарист из США, а также контрабасист из Германии и французский квартет. Гала-концерт пройдет на сцене музыкального театра в понедельник.