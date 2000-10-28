Иркутский спортсмен примет участие в чемпионате России по параолимпийской выездке 18:37, 06 апреля 2018 г.



Иркутская область, спустя почти десять лет, снова участвует в чемпионате России по параолимпийской выездке. Долгое время в нашем регионе не было подходящих кандидатур для этих соревнований. Опытные спортсмены уже закончили свою карьеру. А начинающие только учились держаться в седле. Сейчас представлять Иркутскую область будет 19-летний Егор Аршинский. В понедельник он уже отправится в Москву

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Залог успешного выступления на серьезных соревнованиях - хорошая подготовка. Вместо двух раз в неделю ежедневные тренировки. Конным спортом Егор занимается уже четыре года. За это время успел стать лучшим на чемпионатах и первенствах Сибирского федерального округа. Чемпионат России - заветная мечта и новая профессиональная вершина. Но даже в этом случае есть повод для грусти. На соревнования Егор отправится без своего любимца - жеребца Габриэль. "Он с самого начала был хороший, был очень хорошо выезжен, очень хорошо подготовлен. Я работаю с ним уже, наверное, год. Выступали с ним на чемпионате СФО. Были очень большие успехи, было целых три первых места", - рассказывает Егор Аршинский, спортсмен 1 разряда по конному спорту.

Везти лошадь пять тысяч километров по трассе опасно и накладно. Габриэль будет дожидаться всадника в Грановщине. А в Москве, тем временем, подыщут замену. Главное, на что обратят внимание судьи, насколько правильно лошадь реагирует на команды всадника. Ведь выездка - это высшая школа верховой езды. Самый элегантный вид конного спорта. "К этому турниру мы готовились весь год, и последние два месяца увеличилась значительно интенсивность тренировок, стали с ним не только верхом работать. Много теории. Он приходит теперь каждый день, я прошу его помочь с лошадью. Но так, чтобы он прочувствовал конный спорт", - говорит Анастасия Тихомирова, главный тренер.

Чемпионат по параолимпийской выездке - это личный и командный зачет, и еще произвольная программа. Это когда всадник и лошадь выступают под музыку. С незнакомым жеребцом будет сложнее, ведь заручиться его доверием нужно будет всего за пару дней. Но Егор и его тренер уверены, что выступят на чемпионате достойно.