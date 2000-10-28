Иркутск присоединился к Всемирному дню здоровья 18:32, 06 апреля 2018 г.



Сегодня в сквере Кирова горожане консультировались у врачей, делали флюорографию и экспресс-тест на ВИЧ. Иркутяне участвовали в оздоровительных квестах, а для самых маленьких устроили игровую познавательную викторину.

Сотни иркутян собрались сегодня в центре города, чтобы проверить состояние своего здоровья. В сквере Кирова установили передвижные медицинские модули, а для детей устроили полезную и увлекательную викторину. Молодежь развлекали оздоровительными квестами. А в диагностических пунктах очередь не заканчивалась. Каждый пришедший получил консультацию специалистов. Горожане рассказали, почему их привлекает День здоровья и какие методы профилактики они используют.

- К врачу пойду, лечиться.

- Когда заболеваем, тогда уже и начинаем действовать, как обычно. Ну мы в этом году только раз болели.

- Зарядку по утрам делаю, йогой занимаюсь.

- Предохраняемся, в больницу ходим. Бегаем по утрам по возможности. Я вообще спортом занимаюсь.

- Дети все болеют, вот один за другим, видимо, они друг друга заражают. Вот то жарко, то холодно, раздеваются и переохлаждаются, и пошла волна.

- Нужно заниматься физической активностью, правильно питаться, высыпаться - это очень важно. Питание, спорт и сон.

В сезон простуд особенно важно знать методы профилактики вирусных заболеваний. Сегодня получить консультацию терапевта собрались, в основном, мамы и дети дошкольного возраста. "ОРВИ, конечно, сейчас растет, и число заболевших увеличивается, ну это всегда сезонно: весна - осень. Это хорошая возможность - сделать и обследование, которое положено раз в год, и пройти консультацию узких специалистов, как у нас сейчас сидит кардиолог. Я думаю, это замечательная профилактика и, самое главное, раннее выявление серьезных заболеваний", - говорит Анна Чиин, терапевт центральной районной больницы.

Молодежь, напротив, интересовало исследование на ВИЧ. Такого аншлага не ожидали даже специалисты. На экспресс-тестирование приходили парами. Ведь в условиях быстрого распространения инфекции необходимо доверять партнеру и знать свой статус. "Мы предоставляем сегодня мобильный передвижной пункт, где каждый может обследоваться на ВИЧ-инфекцию методом экспресс-тестирования, результат известен через 15 минут. Очередь нескончаемая. Население желает обследоваться на ВИЧ-инфекцию, и это радует", - сказала Марина Коломанова, специалист по социальной работе ИОЦ СПИД.

Всемирная акция "День здоровья" проходит ежегодно. Ее придумали для того, чтобы люди меньше болели и берегли себя.