Корсеты ручной работы смогут увидеть иркутяне не выставке в музее быта 18:26, 06 апреля 2018 г.



Простолюдинка или дама высшего общества, куртизанка или олицетворение самой добродетели? Об этом мог рассказать корсет женщины. Историю пикантной детали женского гардероба представят на выставке в музее быта в Иркутске. Корсеты разных эпох создала дизайнер Наталья Корнаухова.

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Немного современных технологий, а основная работа, как и в старину, будет ручной. Дизайнер Наталья Корнаухова рассказывает: шнуровка у этой модели корсета конца ХVI века уже ушла с боку на спину, и даме не обойтись без горничной, простолюдинкам такое удобство было не по карману. Корсетным делом Наталья Корнаухова увлеклась, когда начала шить бальные платья. Современное белье не могло создать достоверный исторический силуэт. Наталья прошла специальные курсы в Санкт-Петербурге, в помощь литература, в основном на английском языке. Творит мастер под кинофильмы. "Я включаю "Гордость и предубеждение", под него хорошо и весело шьется бюстье, корсет "Мария Антуанетта" здорово шьется под "Марию Антуанетту". Особенное настроение создает ручная работа. Все мысли приходят в порядок, все по полочкам раскладывается", - делится Наталья Корнаухова, дизайнер.

В коллекции Натальи стилизованные корсеты от ХVI века и до начала ХХ. Прежде всего, история пикантной детали женского гардероба связана с Англией и Францией. В ХVI веке в моде тесная одежда, корсеты создают пышную грудь. В XVIII веке появляется рельефный шов. А после Французской революции корсет и вовсе сменяет бюстье. Но через 10 лет громкое возвращение. В начале ХХ века корсет утягивает не только талию, но заодно и бедра, повторяя силуэт женщины на носу корабля. Кстати, корсет символизировал саму добродетель.

Корсет позволяет подчеркнуть как достоинства фигуры, так и характера. Если говорить в цифрах, то такая деталь туалета может мгновенно убрать от 7 до 20 сантиметров в талии, то есть женщина может надеть платье на 4 размера меньше.

Познакомиться с историей притягательного предмета одежды можно на выставке в музее быта. Погрузиться в атмосферу роскоши, в том числе, помогут духи, организаторы подобрали ароматы, которыми пользовались знаменитые женщины прошлого.