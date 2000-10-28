Иркутские ученые не согласны с решением о переносе границ водоохранной зоны Байкала 17:59, 06 апреля 2018 г.



Распоряжение, которое губит Байкал. Иркутские ученые не согласны с решением о переносе границ водоохранной зоны озера. Изменения в федеральный документ внесли 26 марта, их подписал Дмитрий Медведев. Теперь в поселках на берегу можно размещать кладбища, скотомогильники, мусорные полигоны, сбрасывать сточные воды и добывать полезные ископаемые - главное, не ближе двухсот метров к воде.

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Почти год назад во время "прямой линии" с президентом России жители Ольхона пожаловались, что охранное законодательство мешает строить дороги и затрудняет жизнь на берегах озера. В итоге в один из нескольких документов, которые защищают Байкал, внесли поправки. Водоохранную зону в поселках сократили до двухсот метров, а вот там, где людей нет, установили ее согласно научным принципам по прибрежным хребтам и водоразделам ручьев. "Для чего нужна водоохранная зона? Еще раз говорю: ограничивать деятельность человека. Мы, не думая, как ее ограничить, взяли водоохранную зону 200 метров в поселке и думали, как ее ограничить в тех местах, где человека нет - меж поселениями. То есть для кого мы это делаем, кто там хозяйственную деятельность будет вести. Медведи что ли?" – говорит Андрей Федотов, директор Лимнологического института СО РАН.

В документе озеро названо "имеющим особо ценное рыбохозяйственное значение". А защитная полоса в двести метров - это ровно столько, сколько и на других больших водных объектах страны. "Извините, у нас Байкал теперь во главу угла становится рыбохозяйственным? А как же жемчужина, а как же уникальный? Тем самым они поставили на правительственном уровне Байкал наравне с другими водохранилищами, реками и озерами Российской Федерации. Нет теперь уникальности", - отмечает Андрей Федотов.

Водоохранная зона запрещает использовать пестициды, сливать сточные воды, устраивать мусорные полигоны и строить автозаправки, СТО и автомойки. Кроме того, вести разведку и добычу полезных ископаемых. Теперь ограничения сняты. Вернее, сдвинуты практически вплотную к берегу уникального озера. "Распоряжение приняли, наши советы не учли, и теперь получается, что самые урбанизированные территории, где наибольшие нагрузки, где наибольшие загрязнения, они открыты, то есть регламента водоохранных зон на них нет. Это дальше будет еще сильнее загрязняться именно там, где промышленность, там, где население, и вряд ли что-то хорошее будет для Байкала", - считает Ольга Гагаринова, заведующая лабораторией гидрологии и климатологии института географии СО РАН.

В период подготовки документа ученые пытались протестовать. Посылали письма от Института географии СО РАН, от иркутского научного центра на имя министра природных ресурсов России Сергея Донского и директора департамента по водным ресурсам Дмитрия Кириллова. Но мнение профессионалов предпочли не услышать. Сейчас руководство Лимнологического института намерено направить обращение в правительство страны.