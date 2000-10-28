Выставка "Индустрия красоты-2018" в Иркутске научит уходу за собой 17:19, 06 апреля 2018 г.



Самые стильные стрижки, креативные образы, а также мастер-классы по уходу за собой от макушки до кончиков ногтей. Выставка "Индустрия красоты-2018" проходит в эти дни в Иркутске. Главное событие выставки - чемпионат по дизайну, парикмахерскому и визажевому искусству, ногтевому сервису и моделированию взгляда. В разных номинациях соревнуются мужские и женские мастера, визажисты и дизайнеры ногтей.

Посетители могут полюбоваться на торжественные прически, увидеть смелые образы от лучших профессионалов. А в павильонах параллельно проходит множество консультаций и мастер-классов. Здесь учат делать любой маникюр: от французского до фантазийного. А еще ухаживать за кожей, чтобы надолго сохранить молодость и естественную красоту. Консультации врача-косметолога и онколога на выставке бесплатные. "Коррекция различных мимических морщин, носогубные складки, потеря объема, потеря овала. В последнее время очень актуальный вопрос у нас перед летом - это появившиеся пигментные пятна, которые очень хорошо убираются посредством пилингов, подколок различных. Ну и коррекция по уходовым средствам. Часто обращаются подростки с проблемной кожей, то есть мы можем скорректировать уходовую терапию домашнюю", - рассказала Татьяна Никитина, врач-дерматокосметолог клиники врачебной косметологии "Микрохирургия".

Выставка в "Сибэкспоцентре" продлится до 8 апреля. Посетителей ждут с 10.00 до 18.00.