"Все для Победы": Иркутский авиационный завод в годы войны работал круглосуточно 17:15, 06 апреля 2018 г.



Иркутские крылья победы. Женщины, подростки и оставшиеся в тылу мужчины сутками собирали самолеты. В годы войны на Иркутском авиазаводе выпустили более двух тысяч машин. Среди них знаменитый пикирующий бомбардировщик Пе-2, который фронтовики ласково прозвали "Иркутяночка". Время нашей новой рубрики "Все для Победы". В ней мы рассказываем о судьбах простых людей, о заводах и госпиталях, которые в годы войны работали в нашем регионе. Сегодня очередь Иркутского авиазавода.

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Знаменитый Пе-2. Его собирали сразу на нескольких заводах. Один только Иркутский авиационный выкатил на взлетку 730 машин. "Выходила эскадрилья. Самолеты друг за другом. Немножечко на разной высоте. Первый отбомбился, пристраивался в хвост. И защищал другие самолеты. Второй отбомбился - вернулся. И вот так они, меняясь местами, сохраняли друг друга в бою", - рассказывает Елена Спирина, сотрудник музея истории Иркутского авиационного завода.

Этот трюк военные летчики прозвали вертушкой. Дело в том, что стрелок в Пе-2 был незащищен. И любой мессершмидт, зашедший с хвоста, мог быстро ликвидировать соперника. Вообще Пе-2 для своего времени был довольно продвинутой машиной. Быстрые, маневременные. Их любили пилоты. Они были самыми массовыми самолетами, выпущенными советской промышленностью. В Иркутске их собирали по пять бортов в сутки. Рабочие выполняли приказ снабдить армию новыми бомбардировщиками. "На заводе была военная дисциплина. У нас не было ни опозданий, ни прогулов. И уж как на проходную прошел, пропуск сдал – все, не выйдешь без мастера. Работу сделаешь, мастер идет к табельщику и говорит: выдай пропуск - домой можно идти. Дисциплина, ух, была! Ну поэтому-то и выпускали самолеты! И вот война кончилась, а мы даже не почувствовали, что война кончилась. На фронте там стрелять вроде как перестали. А мы как работали, так и работали", - вспоминает Ефим Ченский, ветеран тыла ВОВ.

Ефим Степанович пришел на завод в 14 лет. Начинал слесарем. Работали без выходных, голодные. На заводе, хоть и кормили, но есть хотелось постоянно. Помимо основной работы, разгружали вагоны с углем, ездили помогать колхозам. Как могли приближали победу. Это было единственной мечтой - одолеть врага. Вместе с иркутянами трудились москвичи. В 1941 году их эвакуировали вместе с заводом. Жили в тесноте, по 3 квадратных метра на человека. В прихожих, коридорах - людей размещали, где могли. "Мы жили. Как вам сказать, комната. Казарма. И нас было 26 девушек. Со всех районов области. Нас разделили на две группы. И мы по суткам работали. Ходили в завод на посты. По три часа стояли. Потом идешь отдыхать. В столовую сходишь. Потом снова на пост. И так сутки. По суткам не раздевались даже", - говорит Мария Звягина, ветеран тыла ВОВ.

Мария Ивановна была бойцом пожарного расчета. Вместе с другими девушками несла дежурство. Некоторые цеха были деревянными, могли загореться, потому и нужен был пожарный отряд. Мария Ивановна вспоминает: ни одного ЧП за годы войны на заводе не было. "Мы отремонтировали, восстановили те танки, которые пока стояли на бывшем танкоремонтном заводе. И отправили их на фронт. 25 апреля 1942 году уходил большой эшелон с подарками фронту, и мы успели восстановить к 25 апреля 8 танков: 6 БТ-52 и 2 танка Т-26", - рассказала Елена Спирина, сотрудник музея истории Иркутского авиационного завода.

Первая танковая колонна, ушедшая на фронт, была именно с Иркутского авиазавода. Эти восемь боевых машин - еще один большой подарок армии. Дальние истребители и бомбардировщики, самолеты особого назначения, на заводе была и отдельная линия по выпуску пехотных мин. До 1000 штук в сутки. И так до конца войны. Выпускали даже чернила. Рецепт разработали тут же. За станками стояли в основном женщины и подростки. В музее истории завода хранятся коньки, стопка и даже замок авторской конструкции. Это штучные изделия. Их сделали дети. И в то непростое время им хотелось творить.

Здание одного из цехов было построено еще до войны. Его стены помнят, как в годы Великой Отечественной здесь по 12 часов трудились заводчане. Среди них была и Мария Цуканова. Она с завода уйдет на фронт и трагически погибнет в корейском Сейсине. Ее там зверски замучат. Хрупкая санитарка убила 90 японских солдат, раненая не бросила своих. Осталась на поле боя. Потеряв сознание, попала в плен. Японцы ее пытали, думали, выдаст сведения о советском десанте. Вырезали девушке глаза, изрезали ножами все тело. Но девушка молчала до самой смерти. Маше был всего 21 год.