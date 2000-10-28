38 медалей завоевали иркутские каратисты на чемпионате России 16:51, 06 апреля 2018 г.



38 медалей, среди которых 8 золотых, привезла сборная Иркутской области по традиционному карате с чемпионата России. Он проходил в городе Одинцово Московской области. Чемпионат собрал более ста команд из разных регионов России, это почти 800 участников. Иркутяне отметили соперников из Московской области, Казани, Нижнего Новгорода и Сочи.

Анастасия Пантелеева, бронзовый призер чемпионата России по ОФТКР: Удалось побиться с такими спортсменами, как Наталья Верлока. Это победитель крупных чемпионатов - кубков Европы, мира. Я, конечно, немного проиграла, но ничего, сейчас я готовлюсь к международному турниру, где возьму у нее реванш, все получится. Как раз он будет через 20 дней в Иркутске.

Геннадий Голубчиков, тренер иркутской сборной по традиционному карате: Здесь, в Иркутске, в конце апреля пройдет большой международный турнир. Мы ждем гостей и спортсменов из других стран. Называется он Kumite Evolution 2. И все спортсмены у нас заряжены именно на этот турнир. Обкатывали свои программы. Готовились очень усердно.

Свое участие подтвердили спортсмены из других регионов России, а также из Сербии. С другими каратистами ведут переговоры, регистрация участников продолжается. Вход на турнир Kumite Evolution 2 для болельщиков будет свободным.