"Птичий двор" открыли в Иркутском краеведческом музее 16:47, 06 апреля 2018 г.



Посмотреть на индоуток, цесарок, куриц породы брама теперь можно в Иркутском краеведческом музее. Живые экспонаты представлены на выставке "Птичий двор". Здесь воссоздана атмосфера настоящей русской деревни. Птиц предоставили фермеры из Иркутской области. В вольерах китайские шелковые куры, их отличительная черта - пух вместо пера, утки обычные и мускусные, индюки. Всего десять видов птиц.

"Нам хотелось бы окунуть посетителей вот в такую атмосферу русской деревни. Рассказать о том, как люди живут в деревне, чем занимаются, что это достаточно трудоемкий процесс. Ну и, в частности, познакомить с содержанием сельскохозяйственной птицы", - сказала Наталья Ермоленко, научный сотрудник отдела природы Иркутского областного краеведческого музея.

Главная особенность выставки - инкубатор. Самым везучим посетителям удастся увидеть появление птиц на свет. Сейчас в зале стоит обычное устройство, но скоро появится инкубатор с прозрачными стенками. Вылупляться птенцы будут в разное время. Первых пернатых малышей ждут примерно через месяц. А сама выставка будет работать до конца мая.