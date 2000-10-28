Пенсионерку зажало дверями автобуса в Ангарске, женщина получила ушибы 16:42, 06 апреля 2018 г.



ЧП произошло днем с маршруткой №8. Пассажирка собралась выходить на остановке вместе с другими. Но именно ей не повезло. Водитель вдруг закрыл двери и поехал. По его словам, он просто не увидел пенсионерку из-за ограниченного обзора.

"Мне не видно ее было, там пассажир сидел, мне как раз он закрывал. Перед ней даже люди выходили. Закрыл дверь, включил поворот, поехал. Только тронулся, посмотрел на дорогу, машины чтобы пропускали, в этот момент мне кричат: остановись! Остановился, смотрю: там женщина, я ее дверью зажал немного, она упала", - рассказал водитель автобуса.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия. В декабре прошлого года в Ангарске произошел аналогичный случай. Тогда водитель ПАЗа зажал в дверях 7-летнего мальчика и протащил по городским улицам несколько сот метров. Остановить транспорт смог только таксист, он буквально взял автобус на таран. Мальчик получил незначительные травмы.