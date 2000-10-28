Волейболистки "Ангары" обыграли "Рязань" - 3:0 21:28, 05 апреля 2018 г.



Непростая задача стоит у иркутской "Ангары" во втором финальном туре чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге Б. Чтобы попасть в число призеров, нужно выигрывать все матчи. И пока это удается.

Сегодня иркутянки выиграли у команды "Рязань", которая после первого тура шла на второй позиции. Но, как рассказали тренеры "Рязани", команда сложно добиралась до Иркутска и долго не могла найти свою игру, уступив в первых двух матчах. Однако соперницы не сомневаются: "Рязань" еще найдет свою игру. Но когда? Меньше всего хотелось, чтобы этот день выпал на матч с "Ангарой". И соперницы уже смотрелись явно лучше и настойчивее, чем в первые дни. Но иркутянки, взяв себя в руки, не расслаблялись ни на минуту. Хотя и были сложные моменты. "Ангара" твердо была намерена довести матч до победы. И ей это удалось - 3:0. Таким образом, у нас есть уже три победы. Но самые сильные соперницы еще впереди.

Завтра у иркутянок день отдыха. А в субботу "Ангара" сыграет с "Искрой", а в воскресенье с "Северянкой". Игры пройдут во дворце спорта "Труд". Вход для зрителей сводобный.