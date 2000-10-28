В иркутском цирке провели мастер-класс для юных артистов 18:38, 05 апреля 2018 г.



На арене - будущие звезды! Юные артисты цирковых студий Иркутской области сегодня вышли на манеж. Правда, пока в роли учеников. В иркутском цирке прошел большой мастер-класс. Чему учились новички и профессионалы, расскажем далее.

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Удержать равновесие и даже сделать стойку на высоте. Опыта и смелости на такое упражнение хватает не всем. Но у этих юных артистов все еще впереди. Сегодняшний мастер-класс - хорошая возможность набраться мастерства у настоящих профессионалов. "Мне сегодня объяснили мою ошибку, мне сейчас ее исправляют и подсказывают, что делать, как делать. И это достаточно интересно, нравится, что замечают. Они смотрят на всех и подсказывают всем", - признается Ирина Коротаева, артистка народного цирка "Круг надежд", г.Ангарск.

Эквилибристика, акробатика, жонглирование. Мастер-класс организовали в преддверии межрегионального циркового фестиваля. Он пройдет в Иркутске в мае и соберет участников со всей страны. Ведь цирковое искусство очень популярно. "Цирк разносторонний, очень много жанров, то есть любой детский талант будет реализован, будь то акробатика, какая-то силовая, прыжковая, жонглирование, связанная с координацией, иллюзия, фокусы - все что есть, все дисциплины, которые в мире есть, они все существуют и развиваются в цирковом искусстве", - говорит Юрий Трофимов, специалист по цирковому жанру Иркутского областного дома народного творчества.

Московские артисты говорят, что стараются проводить мастер-класс в каждом городе. Нередко такие ученики в будущем становятся коллегами. А в Иркутске событие особенное: оно проходит накануне Международного дня цирка. Его отметят 21 апреля особенной программой.

Алексей Сарач, народный артист России, руководитель номера: Смена растет поразительная. Им только бы с ними больше заниматься, с правильной методикой. Это наша смена. Это смена наших детей даже. Потому что они настолько маленькие, но смелые девчонки, это прекрасно.

Юлия Филатова, заслуженный артист России, руководитель программы: Нам самим интересно работать с молодыми будущими артистами, потому что очень много азарта у них, каких-то идей, и мы, получается, подпитываем друг друга и тем стимулируем и свой рост, потому что стараемся не стоять на месте.

И, может быть, через несколько лет один из юных артистов услышит перед своим номером традиционное: "Оркестр, туш!"