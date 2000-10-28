Депутаты Госдумы обеспокоены проектом закона о промысловой добыче нерпы 18:32, 05 апреля 2018 г.



Не допустить истребления нерпы. Депутаты Госдумы предложили Министерству юстиции провести антикоррупционную экспертизу скандального документа о добыче эндемика. Проект такого приказа принадлежит Минсельхозу.

Его подробно изучили на заседании комитета по экологии и охране окружающей среды и нашли сразу несколько поводов для серьезных проверок, сообщает "Российская газета". Депутаты опасаются, что с таким законом нерпу придется брать под защиту. Так же, как дальневосточных леопардов и амурских тигров. Решение о добыче эндемика нельзя принимать без точных данных о популяции тюленя, уверены в Госдуме.