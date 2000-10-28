Представители религиозных конфессий Иркутска подчеркивают: церковь не запрещает лечиться от ВИЧ 18:24, 05 апреля 2018 г.



ВИЧ-диссиденты отказываются от терапии. В том числе, по религиозным убеждениям. Но церковь не запрещает лечиться. Представители религиозных конфессий, напротив, оказывают помощь в лечении и сопровождении пациентов. Что же может заставить человека отказаться от жизненно важной терапии?

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Она верила в силу молитвы. Мать троих детей на протяжении семи лет состояла на учете в областном центре по борьбе со СПИД. Но по религиозным убеждениям отказывалась от лечения ВИЧ-инфекции. Женщина вместе с супругом состояла в относительно закрытой и немногочисленной альтернативной религиозной группе, поэтому была уверена, что прием лекарств противоречит правилам религии и она не имеет права сомневаться во всемогуществе Творца. У пары трое детей. Однако неизвестно, есть ли у них заболевание, поскольку родители не показывали их врачам. Супруги считали, что в семье нужно воспитывать детей в твердой вере. Поэтому были убеждены, что прием лекарств - это подрыв духовных устоев. Но представители традиционных религиозных конфессий считают иначе.

Владислав Чапайкин, клирик Богоявленского собора: Мы с вами живем в свободной стране, и медподдержка оказывается только на добровольных основах, за исключением редких случаев. Но здесь не должно быть никакой религиозной подоплеки.

Мухаммад, заместитель муфтия Иркутской области: Религия обязывает нас обращаться к врачам, обращаться к лекарствам. То есть религия нас учит, чтобы мы вели здоровый образ жизни, чтобы в каких-либо недугах мы обращались к нужным людям, к врачам и лекарствам.

Неделю назад 35-летняя женщина поступила в реанимацию в тяжелом состоянии с признаками терминальной стадии ВИЧ-инфекции. В течение недели врачи боролись за жизнь пациентки, однако муж, которому женщина доверяла информацию о своем здоровье, запрещал врачам давать ей противовирусные препараты. "Каждый случай нас беспокоит. В 2017 году было две женщины, которые отказались от всех этапов, полный отказ. В 2018 году уже две, и нас это очень тревожит. Вот другой случай, такой же драматичный, с таким же концом. Ведь неважно кто: женщина, ребенок, мужчина. Если человек не принимает терапию, финал у этого заболевания один", - говорит Юлия Плотникова, главврач Центра СПИД.

Вдовец тоже состоит на учете в Центре СПИД и является ВИЧ-диссидентом. И неизвестно, как может сказаться на его судьбе отказ от приема необходимой и жизненно важной терапии.