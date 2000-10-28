На выставке "Библейский сад" в Ботаническом саду ИГУ можно увидеть растения, которые упоминаются в священном писании 18:00, 05 апреля 2018 г.



Путешествие по страницам Ветхого и Нового Завета. Выставка "Библейский сад" открылась в Иркутске. Для этой экспозиции в Ботаническом саду подобрали растения, которые упоминаются в священном писании. Подобные выставки есть по всему миру, но собрать такую коллекцию в сибирском климате не так просто.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Смоковница - одно из первых растений, которое встречается в Библии. Именно ее листья стали одеждой для Адама и Евы. Плоды смоковницы, то есть инжир употребляли в пищу. Часть растений упоминаются в священном писании именно в этом качестве. Плоды оливкового дерева ели, масло использовали для создания благовоний, древесиной украшали здания. Ветку средиземноморского дерева принес голубь в ковчег Ною. "Буквально вчера вспоминали православные христиане. Это молитва Иисуса в Гефсиманском саду в оливковой роще, под сенью олив молился Христос своему небесному Отцу, прося его отнести эту чашу страданий от него, и, тем не менее, принял свою миссию", - говорит Наталья Гончаренко, начальник отдела экопросвещения Ботанического сада ИГУ.

Ароматные растения использовали в священных обрядах. К примеру, коричник, а попросту корицу добавляли в миро - специальное масло. Растение иссоп было символом очищения. Полынь символизировала чувство горести. Практическое назначение было у хлопка и льна, из них ткали одежду. С помощью папируса изготавливали бумагу и даже лодки. Кипарис использовали для украшения Иерусалимского храма при царе Соломоне, а еще из него делали музыкальные инструменты. Пальмовыми ветвями встречали Христа на входе в Иерусалим, венок из колючего зизифуса надели Иисусу в Великую пятницу. А Иерихонскую розу связывают с его Воскресением. Растение так и называется Цветок Воскресения, хотя в Библии не упоминается. В засуху роза живет без корней, гонимая ветрами, но все меняется, когда пройдет дождь. "Это происходит мгновенно, растение укореняется дает зеленые листья, побеги, и может даже зацвести. Именно так произошло со Христом, только вчера, в субботу, еще вчера он лежал мертвый во гробе, а на следующий день воскрес. Это мгновенное преображение от смерти к жизни позволило назвать анастатику цветком воскресения", - рассказывает Наталья Гончаренко.

Окунуться в библейские истории можно до 6 мая. Вход в сад свободный.