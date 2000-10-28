Полузащитник Павел Дубовик продлил контракт с ХК "Байкал-Энергия" 17:53, 05 апреля 2018 г.



Иркутские хоккеисты объявили перекличку. Один из лучших полузащитников "Байкал-Энергии" Павел Дубовик остается в команде. 31-летний хоккеист продлил контракт с командой.

За 10 сезонов он провел за "бело-синих" 260 матчей в чемпионатах страны, забил 119 мячей. В розыгрышах кубка России - 71 матч, 33 мяча. Становился вторым и третьим призером чемпионатов, обладателем Кубка России. Параллельно ведется формирование тренерского штаба. "Бело-синих" покинул главный тренер Николай Кадакин, он исполнял обязанности наставника до конца сезона. Его место предложили заслуженному тренеру страны Алексею Межуеву, однако он отказался и сейчас тренирует женскую сборную и иркутский "Рекорд".