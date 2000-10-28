Завершен ремонт библиотеки в иркутском микрорайоне Топкинский 17:20, 05 апреля 2018 г.



Поменяли мебель, обновили книжный фонд, приобрели новый монитор для электронных изданий. Библиотека в иркутском микрорайоне Топкинский полноценно заработала после капитального ремонта.

Раньше здесь была музыкальная школа, здание пришлось переделывать полностью. Кроме того, в фонд завезли около 300 новых книг. Ремонт длился два месяца, но библиотека на это время не закрывалась. "В последние годы на библиотеки, как и на музыкальные школы не хватало ни времени, ни денег. И вот сейчас, наконец-то, ситуация стала радикально меняться. Библиотеки, которые еще успели сохраниться, их начали ремонтировать, обновлять мебель, оборудовать интернетом. Появляются цифровые книжные фонды", - отметил Юрий Коренев, депутат думы г.Иркутска.

В библиотеке есть и взрослый, и детский абонемент. Всего более двух тысяч читателей. Сотрудники говорят: даже в век электронной информации многие остаются верны бумажной книге.