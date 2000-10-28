Очередного пьяного лихача задержали сотрудники полиции ночью в центре Иркутска 16:40, 05 апреля 2018 г.



Водитель проигнорировал просьбу инспектора остановиться для проверки документов. Экипаж начал преследование ночного гонщика.

Молодой человек пытался скрыться на одной из ремонтных станций, протаранив шлагбаум. Однако уйти от экипажа дорожной полиции не удалось. Водителя пришлось задерживать силой и при помощи наручников. Оказалось, молодой человек сел за руль пьяным, к тому же попал в аварию и покинул место ДТП. Сейчас 22-летнему водителю отечественного авто грозит лишение прав сроком до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. В совокупности всех проступков этого нарушителя могут задержать и на 15 суток.