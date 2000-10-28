В микрорайоне Западный села Хомутово продолжается борьба с паводками 16:37, 05 апреля 2018 г.



Приусадебные участки в микрорайоне Западный села Хомутово продолжают спасать от затопления. Программа "Новости" уже рассказывала о весеннем половодье в Иркутском районе. Жители не могли выйти на улицу из-за высокого уровня воды во дворах и на улице. Затопило огороды, теплицы и гаражи. Сейчас практически половину участков сняли с контроля МЧС.

Рабочие откачали более 600 тонн воды. Продолжается восстановление дренажной системы. За сутки расчистили более 300 метров. А чтобы укрепить насыпь, завезли 10 машин гравия. За помощью местные жители могут обратиться на базу единой диспетчерской службы Иркутского района. Там круглосуточно работает телефон "горячей линии" - 8 (3952) 717-112.