До 50 в месяц увеличили число поездок для льготников в Иркутской области 18:53, 04 апреля 2018 г.



Это касается всех видов транспорта по муниципальным маршрутам. Раньше льготникам были доступны лишь 30 поездок. Изменения стали возможными благодаря наведению порядка в сфере перевозок. Такое поручение дал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Ошибки и нарушения возникали из-за несовершенства механизма учета и контроля. Если сравнивать с 2016 годом, экономия в суммах затрат из областного бюджета составила почти 95 миллионов. "Вся система льготных перевозок, и учета, и реализации билетов, и предоставлении субсидий находится под контролем государства, под контролем области. Перевозчики занимаются своим основным делом - перевозят льготников. Все остальное контролируем мы. Вся информация о поездке поступает непосредственно в аппаратно-программный комплекс, который эксплуатирует сегодня информационно-технический центр", - сообщил Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области.

С 15 марта начали выдавать обновленные единые социальные проездные билеты на апрель. Контрольные талоны получили также сопровождающие инвалидов 1 группы и детей-инвалидов. Сейчас в регионе только 20% льготников используют бумажные билеты. Остальные пользуются электронными проездными. Это жители Иркутска, Усолья, Ангарска, Братска и Киренска. По электронной системе в области работают 23 перевозчика.