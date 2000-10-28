Иркутские акробаты завоевали 19 медалей на первенстве и чемпионате Сибирского федерального округа 17:43, 04 апреля 2018 г.



Блестящий старт спортивного года. Воспитанники иркутского дворца спорта "Юность" вернулись с первенства и чемпионата Сибирского федерального округа триумфаторами. Акробаты привезли из Красноярска 19 медалей. Причем по программе первого спортивного разряда среди самых юных участников весь пьедестал заняли иркутяне. На тренировку к победителям отправилась съемочная группа программы "Новости".

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Маша сегодня тренируется в новом статусе: на первенстве и чемпионате Сибирского федерального округа она выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Стала на шаг ближе к своей мечте - званию мастера спорта. Сейчас отрабатывает новые элементы и связки. "После соревнований смотрим, что прыгают остальные, учимся новые элементы прыгать. И перед соревнованием собираем связки, стараемся прыгать самые сложные", - рассказывает Мария Марченко, победитель соревнований по программе КМС.

Воспитанники дворца спорта "Юность" привезли с соревнований по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном минитрампе 19 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых. В прыжках на минитрампе команда юношей Иркутской области стала первой, девушки заняли второе место. Татьяна Шубина называет результат своих подопечных самым успешным за последние несколько лет. Спортсмены смогли справиться с волнением и выполнить все установки тренера. "Помимо тренировки, я всегда говорю: когда вы ложитесь спать, вы должны закрыть глаза и много-много раз проходить связки. И если у вас что-то не получается мысленно, вы должны вернуться и начать заново. И вот это как-то действует, они встают утром, уже готовые к бою. У них глаза горят, и я вижу, что они настроены", - говорит Татьяна Шубина, тренер-преподаватель по спортивной акробатике ДС "Юность".

Особенно волновалась тренер за самых маленьких участников соревнований, для многих из них это было первое серьезное испытание в спортивной карьере. Но именно в возрастной категории 9-10 лет по программе первого спортивного разряда весь пьедестал заняли иркутяне. На вторую ступень запрыгнул 9-летний Влад Шадрин. Он занимается спортивной акробатикой с 4, то есть большую часть своей жизни. Поэтому рассуждает Влад как уже взрослый спортсмен: "Финальная связка была: полвинта, винт и сальто назад, двойной вперед. Когда прыгал сальто назад, двойной вперед, меня это больше всего волновало, чтобы не упасть. Это самая моя сложная связка".

Сейчас иркутские акробаты готовятся ко всероссийскому турниру "Кубок Сибири", который пройдет в начале мая в Новосибирске.