Крашеные яйца как предмет искусства представили в Иркутске мастера из деревни Столбова
Завтра чистый четверг. День, когда к Пасхе принято убирать жилище, а еще красить куриные яйца. Впрочем, главный символ христианского праздника имеет более древнюю историю. Ведь яйцо во все времена в разных культурах всегда считалось знаком зарождения всего живого на земле. Время нашей рубрики "Сохраняя наследие".
Таких образцовых яиц даже курица не несет, шутит токарь Альберт Чугаинов. Сын краснодеревщика, он уже несколько десятков лет дружит с этим ремеслом. Шкатулки, баночки, игрушки, а накануне Пасхи сезонный заказ от домов творчества, художественных школ, да и просто любителей работать кистью и красками. Деревянные яйца для росписи называют еще "яйчатами". К этой Пасхе таких заготовок мастер сделал уже более полутора сотен. "Я взял крупные куриные яйца. Высшей категории. Замерил диаметр. Заготовку взял, выточил яйцо, получается, высшей категории", - говорит Альберт Чугаинов.
Для росписи яиц вполне подойдут акриловые краски. Их используют во время мастер-класса. Традиционные символы - ветка вербы, знаки Христос Воскрес. Впрочем, традиция наносить рисунок на куриное яйцо появилась еще за много веков до принятия христианства. Была и есть у разных народов. "Очень известны писанки. Они до сих пор бытуют на территории Украины, Белоруссии. И у нас на территории Иркутской области есть люди, которые расписывают воском сырое яйцо оплодотворенное. Его расписывают воском горячим в несколько этапов. Это очень сложный процесс, но зато получается традиционное языческое", - рассказывает Лидия Мельникова, ведущий специалист по этнографии Иркутского областного дома народного творчества.
Наносить сакральные символы на яйцо было принято и в язычестве, и в христианстве. Это как бы усиливало те свойства, которыми обладает этот предмет. Символ начала жизни во все времена.
Известно, что деревянные яйца были на Руси еще в XIII веке. Это был исключительно символ плодородия и начала новой жизни. Позже, например в советское время, когда в церковь не ходили, но Пасху все равно отмечали, такие яйца стали использовать самые шустрые. Ведь деревянное всегда разобьет куриное.
И еще одно самое главное преимущество деревянного образца - то, что такое яйцо можно хранить долгие годы, дарить близким вместе с частицей своего труда и творчества.