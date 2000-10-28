Крашеные яйца как предмет искусства представили в Иркутске мастера из деревни Столбова 17:27, 04 апреля 2018 г.



Завтра чистый четверг. День, когда к Пасхе принято убирать жилище, а еще красить куриные яйца. Впрочем, главный символ христианского праздника имеет более древнюю историю. Ведь яйцо во все времена в разных культурах всегда считалось знаком зарождения всего живого на земле. Время нашей рубрики "Сохраняя наследие".

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Таких образцовых яиц даже курица не несет, шутит токарь Альберт Чугаинов. Сын краснодеревщика, он уже несколько десятков лет дружит с этим ремеслом. Шкатулки, баночки, игрушки, а накануне Пасхи сезонный заказ от домов творчества, художественных школ, да и просто любителей работать кистью и красками. Деревянные яйца для росписи называют еще "яйчатами". К этой Пасхе таких заготовок мастер сделал уже более полутора сотен. "Я взял крупные куриные яйца. Высшей категории. Замерил диаметр. Заготовку взял, выточил яйцо, получается, высшей категории", - говорит Альберт Чугаинов.

Для росписи яиц вполне подойдут акриловые краски. Их используют во время мастер-класса. Традиционные символы - ветка вербы, знаки Христос Воскрес. Впрочем, традиция наносить рисунок на куриное яйцо появилась еще за много веков до принятия христианства. Была и есть у разных народов. "Очень известны писанки. Они до сих пор бытуют на территории Украины, Белоруссии. И у нас на территории Иркутской области есть люди, которые расписывают воском сырое яйцо оплодотворенное. Его расписывают воском горячим в несколько этапов. Это очень сложный процесс, но зато получается традиционное языческое", - рассказывает Лидия Мельникова, ведущий специалист по этнографии Иркутского областного дома народного творчества.

Наносить сакральные символы на яйцо было принято и в язычестве, и в христианстве. Это как бы усиливало те свойства, которыми обладает этот предмет. Символ начала жизни во все времена.

Известно, что деревянные яйца были на Руси еще в XIII веке. Это был исключительно символ плодородия и начала новой жизни. Позже, например в советское время, когда в церковь не ходили, но Пасху все равно отмечали, такие яйца стали использовать самые шустрые. Ведь деревянное всегда разобьет куриное.

И еще одно самое главное преимущество деревянного образца - то, что такое яйцо можно хранить долгие годы, дарить близким вместе с частицей своего труда и творчества.